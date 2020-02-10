علاوي يزور الاقليم وشرط وحيد للكرد في تشكيل حكومته

2020/02/10 | 13:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت مصادر مطلعة انه من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بزيارة اقليم كردستان خلال الايام القليلة المقبلة لبحث مسألة تشكيل حكومته الانتقالية.

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