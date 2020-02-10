استشهاد متظاهر بمصادمات قرب ’’جامعة العين’’ وسط الناصرية

2020/02/10 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، في محافظة ذي قار، الاثنين (10 شباط 2020)، باستشهاد متظاهر، بعد مصادمات قرب جامعة العين وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وقعت مصادمات وإطلاق نار بالقرب من جامعة العين بين ما يعرف بـ(فوج مكافحة الدوام) والقوات الأمنية المكلفة بحماية الجامعة".

وأشار، إلى أن "المصادمات أدت إلى استشهاد متظاهر"، لافتاً إلى "عدم وجود جريح أو إصابات أخرى".

يتبع .



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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (10 شباط 2020)، ضبط عجلة مفخخة معدة للتفجير، ضمن العمليات الأمنية التي انطلقت صباح اليوم، في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "قواته سيطرت على س

بغداد اليوم - النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، الإثنين (10 شباط 2020)، استمرارها بتأمين منطقة ساحة التظاهرات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، وجه افواج طوارئ النجف

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الاثنين (10 شباط 2020)، بان موظفاً في مفتشية اثار المحافظة تعرض لمحاولة اغتيال شمال غربي بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "موظفاً حكومياً في مفتشية اثار ديالى تعرض الى محا

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