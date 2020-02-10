العمليات المشتركة تنفي تقديم 3 دول بالتحالف الدولي طلباً لسحب قواتها من العراق

2020/02/10 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاثنين (10 شباط 2020)، تقديم 3 دول ضمن التحالف الدولي، طلبا...





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