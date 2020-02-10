مباريات الجولة الأولى من دوري الكرة الممتاز التي أجريت قرعتها اليوم

2020/02/10 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الاثنين، (10 شباط 2020)، قرعة مباريات دوري الكرة الممتاز والتي ستنطلق منتصف شباط الجاري.

واسفرت القرعة عن ملاقاة، النجف للصناعات الكهربائية، والزوراء والطلبة، والميناء ونفط الجنوب، والكهرباء والنفط، وامانة بغداد مع نفط الوسط، واربيل والحدود، والقوة الجوية ونفط ميسان، وسيكون الشرطة بحالة انتظار في الجولة الاولى لمشاركته بدوري ابطال آسيا.

وستقام جميع مباريات الجولة عند الساعة الثالثة عصرا وفي جميع الملاعب.

بغداد اليوم - متابعة

لايزال صراع هدافي الدوري الإسباني هادئًا، بعد أن بقى الوضع تقريبًا كما هو عليه حيث لم يسجل ميسي أو بنزيما مع غياب لويس سواريز الأهداف بعد نهاية الجولة 23 من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 والذي يحمل لقبه نادي برشلونة في الموس

بغداد اليوم- بغداد

يستضيف نادي الشرطة، الاثنين (10 شباط 2020)، فريق الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا على ملعب فرانسو حريري.

اللقاء سيقام عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بعد

بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، الاحد، سبب تأخير الشروع بتنفيذ الملعب المهدى من المملكة العربية لسعودية.

وقال رياض في بيان،إن "تأخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى الى العراق من المملكة العربية السعودية الش

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