2020/02/10 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيـرا الصناعـة والدفـاع يطلعـان علـى امكانيـات الصناعـات النحاسيـة والميكانيكيـة فـي تصنيـع الاسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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