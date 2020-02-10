إذا الشعب يوما أراد الحياة..

2020/02/10 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاحم الشعب العراقي بمليونية قل نظيرها لطرد المحتل الاميركي..فجاءت النتائج تترى..حيث أكدت الامن النيابية العراقية انسحاب القوات الأميركية من قواعده...

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