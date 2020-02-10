2020/02/10 | 13:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اليوم الاثنين، الملاعب التي ستجري عليها مباريات الدوري الممتاز .وقال مصدر , إن ” قاعة المؤتمرات الصحفية في مقر اتحاد كرة القدم احتضنت اليوم الاثنين قرعة دوري الكرة الممتاز بالموسم 2019-2020 التي ستنطلق يوم السادس عشر من شهر شباط الجاري. واشار الى إن”القرعة شهدت حضور ممثلي 15 فريقاً من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد ملاعب مباريات الدوري العراقي الممتاز وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد ملاعب مباريات الدوري العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد ملاعب مباريات الدوري العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).