2020/02/10 | 13:06 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العميد قاآني: العدو لا يفهم إلا لغة القوة وسنتابع مسير الشهيد سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/10 | 13:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميد قاآني: العدو لا يفهم إلا لغة القوة وسنتابع مسير الشهيد سليماني) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميد قاآني: العدو لا يفهم إلا لغة القوة وسنتابع مسير الشهيد سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).