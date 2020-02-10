شاهد .. تصعيد في ذي قار اثر دعوات لاقالة

2020/02/10 | 13:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قطع جسر النصر و الحضارات وتقاطع البهو وانتشار أمني مكثف بعد تصعيد المحتجين اثر دعوات تطالب باقالة قائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي.

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