مصدر أمني لـ” العهد نيوز”: مقتل مدني طعنا بالسكين في الفلوجة

2020/02/10 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الاثنين، بان مدنيا قتل متأثرا بجراحه جراء مهاجمته من قبل مسلح يحمل الة سكين وسط مدينة الفلوجة.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “مسلحاً يحمل آلة جارحة (سكين) هاجم مدني وأصابه بعدة طعنات في الجسم في منطقة حي نزال وسط مدينة الفلوجة، […]

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