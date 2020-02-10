2020/02/10 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي، طلب الانسحاب من العراق.وقال الزيادي، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدموا طلباً الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق”، لافتاً الى أن “جميع قوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبوا الانسحاب عسكرياً من العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبوا الانسحاب عسكرياً من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).