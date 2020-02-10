لجنة المسابقات تحدد الساعة الثالثة عصرا موعداً لمباريات الدوري الممتاز

2020/02/10 | 13:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، توقيت مباريات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة خلال الاجتماع المنعقد حاليا لإجراء القرعة ان "الساعة الثالثة عصرا سيكون موعدا للمباريات".

وستبقى هذه التوقيتات ثابتة ما لم يطرأ تغييرا على بعض مواعيد المباريات الجماهيرية.

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