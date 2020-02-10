الانواء الجوية: امطار ليلية وتساقط للثلوج وبغداد تسجل صفر درجة مئوية

2020/02/10 | 13:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، تساقط امطار وثلوج ليلية، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بغداد صفر درجة مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “الطقس سيكون ليوم الاثنين في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئي يتحول ليلا الى غائم مع تساقط زخات مطر وثلوج ابتداء من الاقسام الغربية مع الحرارة

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