2020/02/10 | 13:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الفنانة اللبنانية ​لولا جفان​ من حصد ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة لـ كليب أغنيتها الجديدة، منذ طرحه في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي صوّرته في اسكتلندا واستغرق حوالى 4 أيام، وقدمته بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة مبرزاً إبداع جاد شويري الإخراجي، الذي تعاون معها أيضاً في كليب “مفيش كدة”.وحققت لولا من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لولا جفان فنانة واثقة وفاتنة في “لو قامت القيامة” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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