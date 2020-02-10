رئيس البرلمان العربي: إيران تتمادى في تكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية

2020/02/10 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عن العلاقة بين إيران ودول الخليج خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

وقال السلمي إن علاقات الدول العربية وإيران متوترة ويشوبها عدم الثقة نتجية تهديدات إيران لدول الجوار العربي وأمنها القومي، مشيرا إلى أن مبادرات عربية كانت مطروحة لفتح حوار وخفض التوتر والتعامل بحسن الجوار مع إيران، ولكن يبدو أن النظام الإيراني مصمم على سياساته العدائية تجاه الدول العربية.

واتهم رئيس البرلمان العربي إيران بالتمادي في تكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية، ومدهم بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدا ان دور إيران سلبي في العراق ولبنان وسوريا، كما أنها تمثل تهديدًا لحياة الشعب اليمني وللمؤسسات الشرعية في اليمن.

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