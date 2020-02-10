الأمن والدفاع النيابية: موعد إعادة افتتاح سجن أبو غريب مرتبط برئيس الوزراء حصرا

2020/02/10 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، أن موعد إعادة افتتاح سجن ابو غريب مرتبط بقرار من رئيس الوزراء حصرا.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح، إن سجن ابو غريب من السجون العراقية العملاقة، وتم اخلائه لأسباب امنية قبل سنوات بسبب التحديات المحيطة به، مبينا أن إعادة افتتاحه يعود لرئيس الوزراء حصرا، بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية ودور القوات الامنية في توفير الحماية له.

وأشار الغانمي الى أن الأوضاع في محيط ابو غريب تغيرت من ناحية التحديات الامنية والقوات قادرة على حمايته والسيطرة على كل الثغرات او المناطق الرخوة.

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