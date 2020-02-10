2020/02/10 | 13:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد مدرب انتر ميلان، أنطونيو كونتي، أن العودة للفوز على ميلان في ديربي ديلا مادونينا ستكون لحظة مهمة في موسم فريقه إنتر.وقال كونتي في تصريحاته لـ “سكاي سبورت” عقب المباراة: “لقد كانت ليلة خاصة، هذا أمر مؤكد، لقد واجهنا صعوبة حقيقية في الشوط الأول، ربما أكثر مما كنا عليه في أي وقت مضى هذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كونتي: العودة امام ميلان لحظة مهمة في موسم إنتر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كونتي: العودة امام ميلان لحظة مهمة في موسم إنتر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كونتي: العودة امام ميلان لحظة مهمة في موسم إنتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).