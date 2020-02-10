سروط:حكومة علاوي ستواجه تركة ثقيلة فيما يخص التعيينات التي حصلت مؤخراً في الوزارات.

2020/02/10 | 13:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تيار “الحكمة”، عباس سروط، الاثنين أن حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال تشكلت، ستواجه تركة ثقيلة فيما يخص التعيينات التي حصلت مؤخراً في […]

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