لوحات نينوى تضيئ سواد الحراب وسط أمل يتقدّح مع براعم الطفولة

2020/02/10 | 13:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع منظمة UPP ورشة تدريبية بعنوان “إطار نينوى” إستمرّت الورشة ثلاثة أيّام لمجموعة من الأطفال من كافة مكونات نينوى “بعشيقة ، الحمدانية، النمرود” ، حيث بدأت الورشة بالتعريف عن الأطفال وأولياء أمورهم ومن قدّم المدرب سيباستيان باكهاوس”فوتوغرافي ألماني” أساسيات التصوير ومبادئ التصوير …

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