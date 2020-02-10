تحديد ملاعب مباريات الدوري الممتاز

2020/02/10 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اليوم الاثنين، الملاعب التي ستجري عليها مباريات الدوري الممتاز

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