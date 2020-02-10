الفنان ابراهيم الغانم يقدم ألحاناً لمطربين خليجيين

2020/02/10 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الفنان ابراهيم الغانم للتعاون كملحن مع عدد من الفنانين الخليجيين خلال الفترة المقبلة.

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