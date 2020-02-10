المحكمة الاتحادية: تلقينا 24 دعوى دستورية منذ بداية عام 2020

2020/02/10 | 13:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تلقيها 24 دعوى دستورية منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أن قسماً منها يتعلق بطعون على اجراءات صادرة من السلطات الاتحادية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، إن “المحكمة الاتحادية العليا سجلت منذ بداية العام الحالي 24 دعوى […]

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