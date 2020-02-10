2020/02/10 | 13:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي تظهر الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ وهي تسجل عملاً جديداً في الستوديو.وسرعان ما تحمس محبي نجوى لمعرفة تفاصيل العمل الجديد التي ستطل به على الجمهور.وبدت نجوى متألقة بفستان أسود مخطط بالأحمر والأبيض، مع جاكيت جلدي أحمر.ومن المرجح أن تكون نجوى تسجل في الستوديو مشاركتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم في الاستوديو ..



والجمهور متشوّق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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