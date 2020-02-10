الإمارات تنسحب وتكشف حصيلة قتلاها بحرب اليمن

2020/02/10 | 13:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن، ضمن استراتجية وصفتها بـ”غير المباشرة”، كاشفة عن أن حصيلة جنودها القتلى في الحرب بلغت 108 مقاتل.وقال قائد العمليات المشتركة في اليمن الفريق الركن عيسى المزروعي، في بث مباشر ل‍تلفزيون الإمارات، إن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني مباشرة الذي تم تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه،

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