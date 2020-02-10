الكمارك: اتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية مختلفة و مواد تجميل مخالفة في كمرك الشحن الجوي

2020/02/10 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك ,اليوم الاثنين, عن إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية ومواد تجميل مختلف تالفة و منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي .واضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى, أن عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شُكّلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق

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