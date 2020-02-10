2020/02/10 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت شركة تسويقية منح المرشحين لجوائز التمثيل والإخراج في النسخة الـ92 من جوائز الأوسكار، هدايا متنوعة تصل قيمتها لقرابة 150 ألف دولار.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز"، سيحصل كل من المرشحين لجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل مخرج، على حقيبة هدايا تحتوي على منتجات تصل قيمتها لـ148 ألف دولار.

ويبلغ مجموع المرشحين 24 مرشحا، حصل جميعهم على "حقيبة هدايا" ثمينة، تنوعت من رحلات سياحية، لمنتجات الماريغوانا.

ووفقا للموقع، تحتوي حقيبة الهدايا على 6 رحلات سياحية فاخرة، وزيارات لمنتجعات صحية، ومنتجات تجميل بقيمة 25 ألف دولار، وأبواب مضادة للرصاص، وجهاز تدخين إلكتروني مصنوع من الذهب الخالص، مشروبات كحولية، وشوكولاتة بالماريغوانا، بالإضافة لهدايا أخرى.

وقررت شركة "ديستنكتف أسيتس" التسويقية منح هدايا خاصة للمرشحين الـ24، قبل أسبوع من موعد حفل الأوسكار، الذي شهدته مدينة لوس أنجلوس فجر الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيبة هدايا بـ150 ألف دولار للنجوم المرشحين في "أوسكار".. ماذا بداخلها؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيبة هدايا بـ150 ألف دولار للنجوم المرشحين في "أوسكار".. ماذا بداخلها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).