الصين تعلن وفاة 908 شخص وإصابة أكثر من 40 ألفا آخرين بفيروس كورونا

2020/02/10 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بكين أنّ فيروس كورونا المستجدّ حصد أرواح تسعمئة وثمانية أشخاص في الصين .

وأكدت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، أنّ الوباء أصاب اربعين ألفاً ومئة وواحد وسبعين شخصاً وبهذا يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى تسعمئة وثماني حالة بعدما سجّلت في الساعات الماضية سبعاً وتسعين حالة وفاة جديدة.

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