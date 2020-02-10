كتلة عطاء: على الحكومة اعتماد الطرق القانونية والدبلوماسية لإخراج القوات الأجنبية

2020/02/10 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت كتلة عطاء التي يترأسها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الحكومة الى اعتماد الطرق القانونية والدبلوماسية لإخراج كافة القوات الأجنبية من العراق.

وقال رئيس الكتلة النائب حيدر الفوادي في تصريح، إن التدخل الأميركي في الشأن الداخلي العراقي كان السبب الاساس في عرقلة الاتفاقيات مع دول كبرى اقتصاديا واستثماريا من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي، مشيرا الى أن العراق بحاجة إلى مد جسور التعاون مع ايران ودول الخليج في المجال الاقتصادي والأمني والسياسي بشرط عدم التدخل بشؤون البلاد الداخلية.

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