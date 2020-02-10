دراسة: تناول الطعام باليد يجعله أشهى

2020/02/10 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد باحثون أميركيون أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل، مشددين على ضرورة توخي الحذر، حيث ثبت أيضاً أن تناول الطعام باليد يحفزنا على الإفراط في الأكل.وقال الباحثون، الذين توصلوا لتلك النتائج من خلال دراستهم التي أجروها في جامعة ستيفنز بمدينة نيويورك، إن القدرة على لمس الطعام تعزز المفاهيم الحسية للدماغ.وهو ما يعني […]

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