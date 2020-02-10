2020/02/10 | 14:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عبر عدد من المغردين العراقيين، عن امتنانهم للاحتجاجات العراقية المنطلقة منذ تشرين الاول الماضي، فيما استعرضوا الايجابيات التي افرزتها الاحتجاجات، تحت وسم شكرا للتظاهرات لأنها.

وتناولت التغريدات عددا كبيرا من الجوانب التي افرزتها الاحتجاجات، من بينها إخضاع الأحزاب والقادة السياسيين...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#شكرا_للتظاهرات_لأنها .. هاشتاك جديد يطلق كمنصة للتعبير عن ايجابيات "ثورة اكتوبر") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#شكرا_للتظاهرات_لأنها .. هاشتاك جديد يطلق كمنصة للتعبير عن ايجابيات "ثورة اكتوبر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).