بالفيديو :

2020/02/10 | 14:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بث الإعلام الرسمي الإيراني فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ "سيمورغ" الذي كان من المخطط أن ينقل قمر "ظفر" الصناعي الإيراني إلى مداره، لكنه فشل في بلوغ السرعة اللازمة لتحقيق ذلك.

وقال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن القمر سقط في المحيط الهندي بعد دقائق من إطلاقه من محط...

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