إرشادات لتجنب عدوى كورونا وأنت على متن الطائرة

2020/02/10 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذعر أصبح يجتاح العالم مع استمرار تفشي وانتشار فيروس كورونا بالعديد من الدول، الأمر الذي أدى إلى تعليق بعض الرحلات الجوية إلى الصين، لذا نعرض لكم نصائح عند السفر وأفضل الأماكن التي يتم اختيارها عند الجلوس بمقاعد الطائرة.مكان الجلوس إن المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن الطائرة بهدف تجنب الإصابة بالمرض، هو بجوار النافذة، […]

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