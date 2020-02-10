2020/02/10 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (10 شباط 2020)، تحرير مختطفين اثنين بعد اقل من ساعتين ع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحرير مختطفين اثنين بعد أقل من ساعتين على اختطافهما في الرطبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحرير مختطفين اثنين بعد أقل من ساعتين على اختطافهما في الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).