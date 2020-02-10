برشلونة يستعيد هيبته خارج كامب نو والأرقام ما زالت هزيلة

2020/02/10 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات خارج ملعبه "كامب نو" بعد سلسلة من الانتكاسات، وذلك بالفوز على ريال بيتيس يوم أمس الأحد بثلاثة أهداف صنعها ليونيل ميسي مقابل هدفين على أرضية ملعب "فيلمارين”" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وجاء فوز برشلونة على ريال بيتيس في فيلمارين، الأول له خارج ملعب كامب نو منذكانون الاول 2019 عندما كان إرنيستو فالفيردي مدرباً للفريق قبل إقالته وتعيين كيكي سيتيين.

وفاز برشلونة وقتها على أتلتيكو مدريد بهدفٍ نظيف سجله ليونيل ميسي.

ومنذ فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد تعادل برشلونة مع ريال سوسيداد وإسبانيول بهدفين لمثلهما في كل مباراة، قبل الخسارة من فالنسيا بثنائية نظيفة.

ولعب برشلونة 12 مباراة خارج كامب نو في الليجا خلال الموسم الحالي، واكفتى بالفوز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر في أربعة، ليجمع 18 نقطة من أصل 36 نقطة فقط.

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