برلماني عراقي: مساع لدمج النفط والكهرباء في وزارة واحدة

2020/02/10 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقي، عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة....

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