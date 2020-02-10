العراق.. الـأكراد يكشفون تفاصيل اجتماعهم بعلاوي

2020/02/10 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الكتل الكردية عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي....

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