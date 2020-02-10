2020/02/10 | 14:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل الأميركي روبرت كونراد بطل مسلسل الويسترن الخيالي العلمي في الستينات “ذي وايلد وايلد ويست” عن 84 عاماً على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.وقال جيف بالارد الناطق باسم عائلة كونراد لمجلة “بيبول”: “عاش حياة طويلة رائعة وتشعر عائلته بحزن بسبب غيابه إلا أنه حي في قلوب أفرادها”.وعمل كونراد بداية في بيع الحليب ثم غنى في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة بطل المسلسلات التلفزيونية الأميركي “روبرت كونراد” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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