2020/02/10 | 14:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش السوري يسيطر على بلدتي خربة جزرايا وقناطر غرب طريق دمشق – حلب الدولية.

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