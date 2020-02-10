شاهد: توتر في الناصرية.. مطاردات ورصاص حي قرب إحدى الجامعات ومقتل متظاهر واحد على الأقل

2020/02/10 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصاعدت حدة التوترات اليوم الاثنين، في محافظة ذي قار، بالتزامن مع حملات تصعيد جرت في مناطق مختلفة من المحافظة.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “متظاهرا واحدا قتل واصيب اخرون من فوج (مكافحة الدوام) قرب جامعة العين في محافظة ذي قار، بعد محاولات لتعطيل الدوام والاستمرار بالاضراب”.واظهر مقطع مصور، مشاهد اطلاق […]

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