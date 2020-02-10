شاهد.. شاب عراقي يتفوق على تقنية “أبل” الجديدة بتشغيل السيارة عبر الهاتف المحمول

2020/02/10 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم مواطن عراقي من أهالي محافظة الديوانية، على استحداث طريقة جديدة بتشغيل وإطفاء سيارة نوع “سايبا” عبر الهاتف المحمول.وحصلت منصة “يس عراق” على فيديو يتحدث من خلاله الشاب عن طريقة تشغيل وإطفاء السيارة عبر هاتفه المحول، على الرغم من أن السيارة هي نوع “سايبا” وتعتبر من المواصفات العادية، لكن الشاب أبدع […]

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