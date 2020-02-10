2020/02/10 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن تحرير مختطفين اثنين بعد اقل من ساعتين على اختطافهم في الرطبة غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الأولى وبالتعاون مع استخبارات اللواء الرابع تمكنت من تحرير اثنين من المختطفين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنبار.. تحرير مختطفين اثنين بعد أقل من ساعتين على اختطافهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنبار.. تحرير مختطفين اثنين بعد أقل من ساعتين على اختطافهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).