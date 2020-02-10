تفاؤل حول حضور النساء في الحكومة العراقية المرتقبة

2020/02/10 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكدت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني العضو في البرلمان عن محافظة كركوك، ان حصة النساء في الحكومة الاتحادية الجديدة ستكون من 4 الى 5 وزارات.وقالت النائبة ديلان غفور في بيان إن “حوارات محمد توفيق علاوي مع الاطراف … Readmore

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