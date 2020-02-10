السفارة الاميركية تحذ رعاياها بشأن تظاهرات واسعة مرتقبة في النجف وبغداد تشمل محيط المطار الدولي!

2020/02/10 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذرت السفارة الامريكية، اليوم الاثنين، رعاياها، من الاقتراب الى السفارة الامريكية في بغداد، خلال الايام الثلاثة المقبلة بدءاً من الغد، مؤكدة إن تظاهرات واسعة من المتوقع انطلاقها في محيط مطار بغداد ومحافظة النجف.وقالت السفارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تجري مظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة […]

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