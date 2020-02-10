إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

2020/02/10 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت الهيئة العامة للكمارك، عن إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية ومواد تجميل مختلف تالفة و منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي .وقالت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، إن “عملية الإتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شُكّلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور”.[…]

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