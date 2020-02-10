محمد إنفي - التعميم مظهر من مظاهر التفاهة: جريدة -الأخبار- نموذجا

2020/02/10 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي التفاهة ليست ماركة مغربية مسجلة؛ بل هي ظاهرة كونية.وقد اجتاحت كل الميادين، بما فيها السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية والإعلامية...وحتى الفكرية؛ مما أضحى يحير المثقف والمفكر، ويقلق المناضل والمهتم بالشأن العام...والأخطر ما في الأمر، هو أن موجة التفاهة هذه، قد تجرف معها الكثير من هؤلاء وتستهويهم بفعل الجاذبية التي امتلكتها؛ وذلك لعوامل وأسباب عدة، يطول الحديث عنها.ومن تجليات هذه التفاه......

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