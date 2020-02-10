عبد الغني سلامه - الدولة المقدسة

2020/02/10 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه اتخذت الحضارات القديمة شكل الإمبراطوريات (تفاوتت في مقدراتها ومساحاتها)، وكان الإمبراطور هو الحاكم الأوحد، بصلاحيات مطلقة، يصل مرتبه الإله أحيانا، وظل نظام الإمبراطورية سائدا إلى أن بدأت النظم الملكية تحل محلها تدريجيا، علماً أنّ الممالك كانت موجودة بالتزامن مع الإمبراطوريات، بيد أنها كانت صغيرة، أي دويلات، أو محميات تتبع إمبراطورية ما في مناطق نفوذها..في القرون الوسطى كان ينافس الملك في سلطاته ك......

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