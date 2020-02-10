قاسم حسين صالح - سلطة الرمز الديني في اللاوعي الجمعي العراقي- مقتدى الصدر انموذجا

2020/02/10 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسين_صالح سلطة الرمز الديني في اللاوعي الجمعي العراقي (1-2)مقتدى الصدر انموذجامؤسس ورئيس الجمعية النقسية العراقية نعني بـ"الرمز " هنا شخصا حقيقيا أو افتراضيا ،حيا أو ميتا ، له قدرات استثنائية على انجار مهمات وحلّ مشكلات ليس بمستطاع الفرد العادي تحقيقها، ويصبح الفرد والرمز حالة واحدة من خلال آلية نفسية هي التماهي او التوحّد(Identification )..أي اخذ صفة او اكثر من شخصية الرمز..يتمثلها ويدخلها ......

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