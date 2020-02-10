قائد شرطة النجف يوجه الأجهزة الأمنية بالإشراف المباشر على تأمين ساحة الصدرين

2020/02/10 | 14:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة النجف استمرارها بتأمين منطقة ساحة التظاهرات في المحافظة والعمل على حماية المتظاهرين.

وقالت المديرية في بيان إن قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، وجه افواج طوارئ النجف بالإشراف المباشر من قبل مديرية الافواج واقسام مديريات النجدة بتأمين ساحة التظاهر وحماية المتظاهرين وتقديم كافة المساعدة لهم في ساحة الصدرين، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية تنتشر من أجل توفير الحماية لساحة التظاهرات واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين في النجف.

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