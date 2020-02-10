تيم كاهيل سفيراً للجنة تنفيذ مشاريع مونديال قطر

2020/02/10 | 14:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث ، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم في قطر 2022 ، عن اختيار أسطورة كرة القدم الأسترالية، ولاعب نادي إيفرتون الإنجليزي السابق "تيم كاهيل"، سفيراً عالمياً لها.

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