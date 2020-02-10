السفير العراقي لدى روسيا: الرئيس برهم صالح يزور روسيا بعد تشكيل الحكومة

2020/02/10 | 14:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد صرح السفير العراقي لدى روسيا بأن الرئيس العراقي برهم صالح سيصل إلى موسكو بمجرد تشكيل حكومة جديدة في البلاد.وأضاف السفير العراقي خلال اجتماع مع النائب الأول لرئيس لجنة الاتحاد الروسي: “نأمل أن يتم عقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية في أبريل المقبل، وسيصل وزير الخارجية العراقي إلى موسكو كرئيس مشارك للجنة ...

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